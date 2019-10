$!Un show de stand up comedy logra el botón de oro y otras sorpresas de Dominicana’s Got Talent

Un show variado, entretenido y con actos que iban desde el humor, la música clásica y urbana, imitaciones, danza contemporánea, cantantes, magia y varios personajes, marcaron el programa de esta semana de Dominicana’s Got Talent , en el que hubo hasta un botón de oro.

Los actos

Tras un imitador de Toño Rosario, que no logró cautivar a los jueces, subió a escena el grupo “Atrévete”, conformado por jóvenes no videntes, que con humor, gracia y mucho ritmo pusieron a todos a bailar merengue. Ellos avanzaron a la siguiente ronda con la aprobación del público y los jueces. Luego de ellos, se presentó un dj muy peculiar, DJ Pobbie, un niño de tan sólo ocho años que literalmente encendió el auditorio de Dominicana’s Got Talent.