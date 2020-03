$!Univision habla sobre la salud de Jorge Ramos

View this post on Instagram

Por precaución ante el coronavirus, @jorgeramosnews decidió no participar en el debate demócrata del próximo 15 de marzo. @iliacalderon ahora tomará su lugar. Además, el evento se trasladará de Phoenix, Arizona, a Washington, D.C. / Out of an abundance of caution for coronavirus, @jorgeramosnews has decided to step aside from participating in the upcoming March 15 democratic debate. @iliacalderon will moderate the event in his place. The debate was moved to Washington, D.C. #Destino2020 #DemDebate