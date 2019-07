$!Víctor Waill a quienes le llamaban maestro: “Maestro es Cristo”

El arreglista y compositor Víctor Waill, encontrado muerto este lunes en una vivienda del ensanche Luperón, aseguraba que no le gustaba que le llamaran “maestro”, porque lo consideraba una palabra “pretenciosa, muy seria y muy pesada”.

En una entrevista realizada por el programa de radio El Mañanero de fecha de mayo de 2019, aseguró que “no es falsa humildad”.

Waill falleció en momentos en el que era considerado el arreglista más buscado entre los intérpretes de salsa, visto por muchos como una de las personas más influyentes de ese género en la República Dominicana. Sobre su popularidad expresó: “Yo sé por cuál lado se le mueve el pie al bailador”.

Dijo que su tarifa por arreglo rondaba los 100 mil pesos en los artistas locales hasta 4,000 mil dólares a los internacionales, pero también hacía favores. “A mi casa fue una vez un muchacho que vino, y me dijo yo no tengo ni un chele. Yo quiero que usted me haga el favor porque sí. La sinceridad motiva. Hay quienes te piden un favor y no son sinceros”, elaboró sobre esa experiencia.

Sobre la música urbana, el salsero frenó a quienes critican ese tipo de música. “El dembow es música, lo que pasa es que hay mucha gente que se la ha cogido con la música urbana, pero esta generación quiere eso. Es un asunto generacional. Todo lo que tiene ritmo es música”, dijo.

Sobre su formación en la música explicó el método pozzoli y slava del solfeo, a una joven edad, y aunque aprendió sentenció que su mejor escuela musical fue la orquesta de Wilfrido Vargas. “Ahí todo el mundo era un maestro de verdad. Todos, el güirero era de los que más sabían de música”, dijo.