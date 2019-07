VIDEO | José María Cabral “se burla” de declaraciones de Monchy Fadul

“¡Ya entendí! Po’ apoyo la Reforma Constitucional! No es modificar, es sólo cambiar una coshita (...). Aquí nuestro querido Ministro de Interior y Policía Monchy Fadul lo explica muy bien. ¿Así o ma claro?”, de esta sarcástica forma se refirió el cineasta José María Cabral a las declaraciones realizadas por el Ministro de Interior y Policía sobre una posible Reforma Constitucional.

Durante su participación en el programa “Enfoque Matinal, el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), insistió que el artículo transitorio que prohíbe al presidente Danilo Medina presentarse de nuevo como candidato presidencial debe ser eliminado de la Constitución y alegó que eso “no es una modificación constitucional sino eliminar un párrafo”.

Además dijo que no se debe temer a la habilitación del presidente Danilo Medina porque “una cosa es habilitarlo y otra que él se quiera presentar”. “Yo siempre he abogado por eso y no voy a renunciar a lo que creo”, sostuvo. Dijo que el acuerdo del PLD para incluir el artículo transitorio en la Constitución “fue una coyuntura política porque el partido se iba a dividir y para salvar al partido hubo que ponerse de acuerdo”.