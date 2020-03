Video | Actriz Carmen Villalobos llora al denunciar caso de maltrato animal

La actriz Carmen Villalobos no pudo aguantar las lágrimas al denunciar un cruel caso de maltrato animal.

A través de una historia en su cuenta de Instagram la protagonista de Sin senos sí hay paraíso lamentó que todavía haya personas que sigan maltratando a los animales, y mencionó que esa “gente está mal del alma, del corazón y de la cabeza”. Incluso, con nostalgia manifestó: “Si a usted no le gustan los animales, le molestan y le incomodan es válido”; enseguida, se preguntó: “¿por qué hacerles daño, por qué maltratarlos?”.

De acuerdo al medio colombiano Pulzo, desde hace años la colombiana colabores con instituciones que trabajan el tema en su país. Su indignación, según la artista, la hizo pública por el terrible maltrato al canino criollo, que aún se debate entre la vida y la muerte.

“Hace dos días hubo un caso, cerca de Bogotá, de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí. Comenzó a pegarle con las piernas y con las manos, cogió un palo y comenzó a pegarle en la cabeza al perro, a tal punto que le sacó los ojos; y no le basto eso, sino que cogió una pistola de balines y se la estalló en la cabeza al perro”, relató la actriz, mientras lloraba.

Sobre la situación que padece el animal, Villalobos especificó que “el perro tiene las costillas rotas, quedó ciego y, por el disparo que le ocasionaron, tiene la cabeza llena de balines de hierro. Lo dejó vuelto nada”.

La actriz, además, dijo en el video que intentaron ponerle una inyección al canino para que muriera, pero “de repente se levantó. Él no podía moverse y estaba llorando, y en el momento en el que lo iban a poner a dormir, el perrito se levantó, comenzó a mover su colita, como quien dice: ‘no me mates, a pesar de todo el daño que me hicieron quiero vivir’. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarlo”.

En medio del llanto, Villalobos, defensora pública de los animales, explicó que se ponía así porque el hecho la afectaba “demasiado”; además, mostró poca importancia a las críticas de “gente que dirá: ‘Esta boba se pone a llorar por un animal’”.