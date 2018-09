VIDEO: Actriz colombiana revela la brutal golpiza que recibió de su exnovio

SANTO DOMINGO. La actriz colombiana Elieen Moreno, conocida por telenovelas como ‘La viuda negra’, ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘El cartel de los sapos’ denunció y mostró fotografías de la brutal golpiza que recibió de manos de su exnovio, el también actor, Alejandro García Manrique, quien en la actualidad actúa en la serie de televisión “La Piloto”.

“Me pega y nadie hace nada”, expresó conmovida la colombiana que ha participado en “Escobar el patrón del mal”, “La bella y las bestias” y “La viuda negra”.

De acuerdo a Elieen, los hechos sucedieron el 23 de julio en la Ciudad de México, cuando el histrión nacido en Cali, Colombia, la tomó “por detrás, del cuello, del pelo” y la arrojó al suelo..

“Me tira al piso, me arrastra por el pasillo del apartamento, yo trato de soltarme y no lo logro. Cuando me tira al ascensor, recuerdo yo que con la mano abierta me golpea fortísimo y luego llega un puñetazo en mi cara que me deja mal”, agregó la joven de 30 años.

Según su denuncia, a pesar de las múltiples fracturas que la dejaron incapacitada por al menos cinco meses, la ayuda oficial ha sido nula y García está libre y campante.

Elieen ha emprendido una campaña en sus redes sociales para denunciar e invitar a otras víctimas de maltrato físico a hacer lo mismo.