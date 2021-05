VIDEO | Adamari López confirma que se separa de su esposo

Luego de los rumores sobre una supuesta crisis en su relación de pareja con Toni Costa, la presentadora de televisión y actriz Adamari López confirmó este jueves mediante un video colgado en su cuenta de Instagram que ha tomado la decisión de separarse de su pareja tras una década de relación.

La recién nombrada entre las más bellas de People en español señaló que, “hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar”. Prefiero que la escuchen de mi”.

Continuó: “llevo un tiempo enfocada en llevar un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión he decidido revaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En más de una ocasión la vida me ha dado oportunidades para seguir creciendo y aprendiendo, pero sobre todas las cosas me ha enseñado que con tenacidad, amor y paciencia todo siempre puede lograrse y estoy plenamente confiada en que esta no será la excepción”.

Finalmente expresó: “por el amor y el cariño que existe y que nos ha unido, por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos, he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobretodo en el de mi hija Alaia. Es precisamente por ella que les agradeceré mucho que respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo. Los quiero mucho. Gracias”.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en el 2011 cuando hicieron equipo en el reality show Mira quién baila, donde la actriz obtuvo el primer lugar y él fue su coreógrafo.

En ese entonces Adamari López tenía 40 años y Toni Costa, 25, pero a pesar de la diferencia de edad, surgió una hermosa amistad que poco a poco se convirtió en amor. La química entre los dos se pudo notar con cada uno de sus pasos de baile, pero al final, un beso fue el inicio de esta historia de amor que al comienzo negaron ante la prensa.