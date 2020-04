Video | Cantante urbano Sujeto Oro 24 retenido por policías tras violar toque de queda

En un video que tiene varios días rodando por las redes sociales, y que ha sido compartido en su cuenta de Instagram por el periodista José Peguero se observa al cantante de merengue urbano Sujeto, siendo retenido por agentes de la Policía Nacional, por transitar en la vía pública cuando hay un toque de queda preventivo para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, que al día de hoy sobrepasa los 90 fallecidos en la República Dominicana.

Con su característico estilo desafiante, en varias ocasiones el exponente urbano intima a los agentes que al final lo dejan ir como si nada, comportándose algunos de ellos como fanáticos más.

Al final del video que según algunos usuarios de Instagram es de la semana pasada, se escucha al Sujeto señalar: les demostré que soy más tigueres que ustedes.

Las reacciones de las personas no se ha hecho esperar criticando la benevolencia de las autoridades con el Sujeto, mientras con otros se pasan de estrictos.

"A los médicos y a las enfermeras, cuando salen de su turno y retornan a sus casas les hacen la vida imposible, y a este tipo que lo que anda es en el medio, propagado esto y buscando lo que no se le ha perdido no le hacen nada, es un chiste que él desobedezca el toque de queda, irresponsable él y los militares también que no lo sometieron a la acción de la justicia, por personas como este señor duraremos en cuarentena una eternidad", señaló una de las decenas de personas indignadas tras ver el video.

