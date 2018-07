VIDEO: Cheddy García responde amenazas de muerte tras denuncia

SANTO DOMINGO. La humorista Cheddy García es conocida además de su talento para hacer reír, por usar sus plataformas para denunciar y exponer temas que a su juicio deben cambiar.

El más reciente fue una denuncia sobre la prostitución infantil que se vive en Sosúa, hecho que motivó a una investigación del Ministerio Público y una posterior clausura de 14 centros de diversión.

La mamá del humor fue atacada en sus redes sociales, ya que la acusan de dejar sin comer a los hijos de esas mujeres que solo buscaban un sustento para sobrevivir. En un video además una de las que trabajaba en uno de los centros cerrados, afirmó que quería tenerla en frente para “acabar con su vida”.

Ante las fuertes agresiones la humorista, que también es educadora de formación aseguró que, en ningún momento ordenó el cierre de establecimientos, sino que puso el tema para proteger a las menores de edad, no rescatar “mujeres viejas que hacen eso porque les da la gana”,

“A mí no me vengan con amenazas...Tampoco tengo miedo... A mí no me vengan con amenazas que yo estoy haciendo una obra hermosa para el bien de la niñez y de ustedes mismas”, dijo García.