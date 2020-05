Video: ¿Cómo surgió el nombre del mangú? Una escena de la exitosa serie Billions lo explica

La gastronomía dominicana es variada, hay platos representativos y sabrosos; el mangú es uno de ellos. De hecho, es el desayuno por excelencia de esta media isla.

El mangú está hecho de plátanos verdes hervidos y pisados (majados), mezclado con mantequillas hasta lograr un puré. Se sirve acompañado de huevo frito, salami (embutido) frito, cebolla frita y queso frito.

Así de claro lo explican en una de las escenas de la exitosa serie de televisión Billions, que sigue a un agresivo abogado de Nueva York, que se ocupa exclusivamente de los desagradables y multimillonarios fondos de cobertura, donde la riqueza, la influencia y la corrupción chocan en una batalla de poder.

En esta escena fue parte capítulo 2 de la temporada 5 de Showtime ‘Billions’. La mujer dura varios segundos hablando de mangú en Cibao Restaurant de Nueva York. Allí explica cómo surgió el nombre.

Ella cuenta que militares estadounidenses en el país expresaron a un hombre en inglés lo bueno que era, (man, good), pero sonaba como mangú y así fue nombrado.

La narración de la dama al protagonista de la serie tiene el objetivo demostrarle lo débil que es uno de los argumentos del personaje principal, que no aguanta el escrutinio así como tampoco lo aguantaría la teoría sobre el origen del nombre del plato dominicano.

Lo que se ha documentado de su origen

La práctica de moler el plátano hervido se remonta a los habitantes de la región de El Congo, los cuales vinieron a la isla durante el apogeo del comercio de esclavos en tiempos coloniales. La palabra original "mangusi" se refiría a casi cualquier raíz vegetal que se haya hervido y hecho puré.

Según la cultura popular, la palabra «mangú» proviene de la época de la primera invasión norteamericana (1916-1924) a República Dominicana. Los marines, al probar este puré de plátanos, expresaban: “Man, (this is) good!”, (¡hombre, esto es bueno¡) y los dominicanos, al no dominar el inglés, tomaron la expresión para nombrar a este plato y siguieron usando el término.

No se tiene muy claro cómo se le llamaba a este plato antes de esta época.

Récord Mundial

Este plato típico cuenta con su propio récord mundial certificado por Guiness.

El mismo se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York donde se realizó un manjar típico dominicano de aproximadamente 292 kilogramos, compuesto en un 80% por plátano machacado (mangú) y el resto por huevos revueltos, salami, queso frito y cebollas salteadas.