$!Video | Dan 7 puñaladas a sobrina de Michael Jackson supuestamente por ser negra

Siguen los ataques racistas en Estados Unidos. La víctima más reciente ha sido la sobrina del fallecido cantante Michael Jackson, quien según medios estadounidenses estuvo involucrada en un incidente inquietante donde fue apuñalada en numerosas ocasiones, según la policía.

Aunque el incidente ocurrió el 30 de mayo, Yasmine Jackson, de 25 años, recientemente publicó fotos de las secuelas del ataque en Instagram en junio. Yasmine dijo que una joven de 22 años identificada como Angela Bonell la apuñaló siete veces mientras le lanzaba insultos raciales cerca de su casa en Las Vegas.

“Fui apuñalada 7 veces porque “soy negra”. Esta mujer me persiguió y comenzó a apuñalarme. Ella dijo que era porque yo era negra y eso es todo lo que podía escuchar mientras me apuñalaba. No puedo mover mi cuello en absoluto. Tengo miedo de estar sola. Le pedí a la gente que me ayudara porque ella me estaba apuñalando y nadie me ayudó. Hasta que alguien lo hizo, en realidad algunas personas lo hicieron y estoy agradecido por eso. Ruego a Dios que si tienes algún tipo de odio en tu corazón hacia los negros, lo sanes. No me merecía esto, nadie se lo merece”, escribió Yasmine junto a una de las fotos donde mostraba sus heridas.