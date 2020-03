Video | Diálogo entre Residente y Bukele: “Trump ha hecho muy poco frente al coronavirus”

El rapero boricua René Pérez Joglar (Residente) y el presidente de El Salvador Nayib Bukele tuvieron una larga conversación en la cuenta de Instagram de René este martes a las 7:00 p.m. por una hora y 25 minutos donde abordaron cuáles deberían ser las acciones para frenar la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Al ser entrevistado por Residente, Bukele consideró que el presidente Donald Trump ha hecho muy poco frente al COVID-19, y según estima el joven mandatario muy popular en las redes sociales por su forma de gobernar y sus declaraciones, “más de 20 millones de personas se van a contagiar en los Estados Unidos en los próximos días”. La razón, de acuerdo con sus cálculos, es porque cada día se duplica el número de infectados.

Es por eso que el salvadoreño ha propuesto una serie de medidas para su país que se volvieron virales en las redes sociales y que reiteró en el diálogo con René para lograr que más gente se quede en casa y disminuyan los infectados.

Los planes del presidente de 38 años son solicitar un préstamo de emergencia de 400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) y de ese dinero se les depositará 300 dólares por un mes a las familias de escasos recursos, además, la población durará tres meses sin pagar los servicios básicos como el agua, la luz, alquileres, tarjetas de créditos. No obstante, el Congreso no lo ha aprobado. “Los diputados no quieren aprobar los recursos. Ellos no entienden la urgencia. 75% de la gente de clase media baja”, aseguró.

El mandatario reiteró que si no se toman medidas drásticas el caos se apoderará de Latinoamérica y Estados Unidos. Y advirtió: “Usted no va a poder comprar una cama de hospital ni con 100 millones de dólares. ¿Por qué no hacemos algo ahorita? Podemos mantener a la gente en su casa, podemos hacer campañas de concientización, preparar los hospitales, llevar medicamentos ahora que el dinero tiene valor. Pero cuando ya no haya camas ni ventiladores mecánicos que no podrás comprar ni con todo el dinero del mundo simplemente porque se acabaron querrás despertar de esa pesadilla”.

En tanto que en el live de Instagram se conectaron más de 160 mil usuarios.

Por su parte, Residente valoró todas sus propuestas, pero disintió de Bukele al este no mostrar una postura fuerte contra Trump, a quien el intérprete de “Atrévete” condena por la situación de Puerto Rico, principalmente luego del huracán María.

Sobre la cuarentena, ambos coincidieron en que es desesperante quedarse en casa, “pero hay que hacerlo por la salud de toda la familia”.

En un plano alejado de la política, el presidente salvadoreño consideró la canción biográfica “René” como “muy bonita” y aplaudió al rapero. Residente lo complació cantando un poco del tema.

En tanto que Bukele le preguntó. “¿El encierro te ayudará a componer otro tema?” y el rapero respondió que pese a que se encuentra ansioso por la situación se mantiene escribiendo.

“Gracias a ti, René. Preparémonos porque viene algo muy duro para Latinoamérica, va a ser importante la resiliencia y que Dios nos ayude. Gracias a toda la gente que nos vio”, finalizó Bukele.