VIDEO: Dos comunicadoras acusan a Pablo Ross de acoso sexual y maltrato

SANTO DOMINGO. Otras dos acusaciones se suman al caso de Pablo Ross, quien fue apresado acusado de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad.

Se trata de Carol Pérez y Milagros Beras, quienes acusaron de forma separada al también comunicador y mercadólogo, una de haberla acosado sexualmente y la otra de haberla violentado verbalmente.

“Siendo yo como soy una señora tan fuerte con mi carácter y mi personalidad que todo el mundo me conoce me quedé frizada”, comentó la mujer en el programa “Cada día con Jesús Nova”, transmitido por Carivisión canal 26. La mujer posteó el vídeo con su declaración en su cuenta en Instagram.

“Responsablemente publico este video y es mi verdad... me caracterizo por ser una comunicadora social honesta con lo que digo”, dijo en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Más temprano la periodista Milagros Beras también dijo en el programa el Gobierno de la Mañana, que fue acosada por Ross durante sus inicios en los medios de comunicación.

“Ni siquiera quisiera hablar en primera persona sin embargo dar un testimonio personal puede aportarle a que se sepa la clase de persona que es el individuo en cuestión que es Pablo Ross”, comentó la comunicadora esta mañana en el Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101 FM, donde labora en el horario de 5 a 7 de la mañana.

“Quiero poner mi experiencia al servicio de la justicia y la quiero expresar a favor de tantas víctimas que andan por ahí que son víctimas de acoso. Yo no he sido violada por Pablo Ross, pero he sido violentada por Pablo Ross”, señaló.

Será el martes cuando se conozca medida de coerción en contra del comunicador.

Ross está siendo acusado por el Ministerio Público de haber abusado de su hijastra desde que la menor tenía 12 años de edad. Supuestamente el comunicador aprovechaba las circunstancias en que se encontraba a solas para tocarla por todo el cuerpo y la su gestionaba diciendo que no podía decir nada a su padre.

Al ser introducido a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ross dijo que espera que se aclaren las circunstancias de este hecho del que se le imputa.