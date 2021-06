VIDEO | El desgarrador testimonio de una dominicana que vivió el derrumbe de edificio en Miami

Otra señal dice haberla visto cuando su novio, con quien vive en uno de los apartamentos del edificio colapsado la fue a buscar. “Delante del vehículo de regreso a casa, vimos delante de nuestro carro un automóvil con un letrero con un mensaje religioso, -que eso no se ve mucho en los Estados Unidos-, que decía: ‘Jesús es el camino’, y yo decía, wow tengo el día entero viendo el mensaje y no es coincidencia porque nada lo es y mira realmente que era lo que iba a pasar, lo que sucedió a las 2:00 de la madrugada”, dice emocionada.

El trágico momento

Cuenta que este jueves, ella y su novio estaban durmiendo, y, “el edificio empezó a temblar. Yo pensé que era un sueño, estaba como sudando porque ya no había energía eléctrica y no me había dado cuenta que no había luz”, dice.

“Fue con el segundo temblor cuando ya se colapsó el edificio que sentí realmente que estaba pasando algo, levanté a mi novio, literalmente el edificio se estaba moviendo por casi 15 segundos de una manera extraordinaria”, relata.

Cuenta que lo primero que dijo fue se cayó el edificio, mientras pensaba en su hija, quien se encontraba con su hermana en la ciudad de Nueva York. “Afortunadamente la parte en la que yo vivo, porque (el edificio) tiene forma de ‘L’, colapsó el 60 por ciento, pero la parte donde resido no sucumbió”.

“El panorama que se vive es de tragedia total, personas llorando, se caían los pedazos por todos los lados, tenía miedo, no sabía qué hacer. Nosotros estábamos modo supervivencia y no tomamos absolutamente nada de nuestro apartamento”, recreó.

“Lo único que se me ocurrió fue tomar mi biblia y mi celular, y en el nombre de Jesús salir por las escaleras de emergencia. Yo temía que se siguiera derrumbando, mi novio me dijo que teníamos que hacerlo”.

Grey Alcántara vive en un piso 7 y mientras bajaba, en el quinto piso se encontró a una señora “como de 90 años que iba súper despacio”. En ese momento se sintió angustiada porque quería salir rápido del lugar, en medio del temor de que se siguiera derrumbando el edificio, pero le resultaba imposible continuar sabiendo que la anciana estaba en peligro.

“No podía ir corriendo como una loca como iba, y dejar a la señora atrás. Lo que se me ocurrió fue tomar a la señora por un hombro y ayudarla a bajar, confiada en que tendría el tiempo para bajar, porque no podía dejar esa señora sola, ella no podía ni siquiera bajar la escalera”, asegura.

“Cuando pudimos llegar al fondo, no pudimos abrir la puerta porque estaba bloqueada con los escombros, entonces, fuimos hasta el fondo en el garaje, que estaba lleno de agua y de escombros y gracias al señor, mi novio encontró un hueco que se abrió en el techo del garaje y por ahí pudimos salir junto con la señora”, señala.

Ese fue el camino para que otras diez personas más pudieran vieran una luz y pudieran salir. “Por ahí salimos, nos fuimos corriendo a la playa, porque el edificio está frente a Miami Beach, teníamos miedo que siguiera derrumbándose”, narró.

Luego de esta experiencia dice que llegaron agentes de la Policía, evacuaron todo el edificio y ellos pudieron irse a casa de su suegra que vivía en otra zona.

Escenas de dolor, gritos por todos lados, fue lo que se vio. “Un niño de 13 años que pudo ser liberado, ancianos desconcertados”. El panorama era devastador.

Más sobre lo ocurrido

La Policía de Miami reportó 99 personas permanecen desaparecidas tras derrumbe del edificio en Florida la madrugada de este jueves.

El edificio 12 plantas ubicado en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, se derrumbó parcialmente por causas todavía desconocidas, aunque las autoridades locales descartaron que se tratara de un atentado.

Al menos una persona perdió la vida en el colapso, mientras que otras 10 resultaron heridas y 35 han podido ser rescatadas.