VIDEO | El emotivo mensaje con el que Sergio Carlo despide a su hermano

El comunicador Sergio Carlo publicó en las redes sociales un emotivo video con el que resalta las cualidades que en vida adornaron a su hermano Octavio Carlo Jr, quien falleció en un accidente aéreo el pasado lunes.

Para Sergio Carlo, “Tato” era un “loco manso”, pero además una persona con más virtudes que defectos.

Octavio también era conocido como “El Gato” y según sus familiares y amigos era una persona que siempre estaba alegre y mostraba una sonrisa.

En el video, que de fondo tiene la canción “Yo te extrañaré” de la agrupación Tercer Cielo, se resaltan sus habilidades como piloto y fue definido como el mejor acróbata aéreo.

La publicación de Sergio Carlo está acompañada del siguiente mensaje:

“Mi hermano Octavio (Tato) Carlo... En paz descanse.

Antes todo: GRACIAS AMIGOS, FAMILIARES Y TANTA GENTE QUE NOS DESEA BUENAS ENERGÍAS en este momento familiar tan difícil.

Nuestro hermano Tato era la pura definición de LOCO MANSO. Una persona con tantos errores pero CON MAS VIRTUDES AÚN.

De parte de todos los CARLO PICHARDO damos gracias por tanto amor y palabras de paz.

Mi hermano se recordará siempre... “BROTHER 1... HAVE FUN WHEREVER YOU END UP FLYING... EVERY TIME I SEE SOME WEIRD SHAPE IN THE SKY, I KNOW YOU ARE JUST PLAYING UP THERE. Love you”

Serge (El ma’ chiquito)”