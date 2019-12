Video. Joven con discapacidad visual clama por un espacio para mostrar su arte

Mariela Díaz es una joven para la que su discapacidad visual no ha sido un obstáculo para convertirse en abogada y mostrar su calidad como artista en actividades independientes o en el Teatro Orquestal en el que participa.

La música le apasiona tanto que se mueve como pez en el agua en el merengue, la balada, la bachata, hasta la música urbana y escribe décimas.

Una de sus aspiraciones de la joven soprano, además de poder lograr un empleo para poder aplicar lo aprendido en el derecho, es que los artistas se interesen por sus temas para que puedan compartir sus historias.

“Cuando ingreso a la Escuela Nacional de Ciegos, a los cuatro años de edad, mostré mi talento para la música. De inmediato me incorporé al coro y a partir de ahí surgió todo. Actualmente pertenezco al coro de la orquesta del Teatro Orquestal”, comentó.

Mariela es una activista social que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la legislación 5-13. Sus reclamos los lleva de las manos con el canto.

“El único logro nuestro hasta ahora es mi participación en el Teatro Orquestal y es por eso que invito a la gente a no solo ver las barreras con las que tropieza una persona cuando tiene discapacidad, sino a reconocer también sus logros”, expresa.

Díaz ha escrito muchas canciones y le gustaría encontrar a alguien que quiera grabarlas. “No tienen que comprármela, se las regalo porque con eso apoyarían mi carrera como compositora y me involucraría de lleno en la Sociedad General de Autores Dominicanos”, añadió Mariela quien interpretó a capela estrofas de su composición “Cómo olvidar”.

Homenaje a Juan Pablo Duarte

En una ocasión, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández le pidió que escribiera una canción en honor al patricio Juan Pablo Duarte. “La melodía y las letras son mías. Eso lo agradezco, pero me hubiera gustado que se le dieran promoción a ese tema porque habla de los valores. Es por esa razón que estoy promoviendo mis creaciones en mi canal de Youtube”.

Metas

Mariela Díaz aspira a ser una persona útil a la sociedad. Que sea tomada en cuenta ya sea por el sector privado o estatal. “Me gustaría que se me visualice como una abogada y que se me vea como una artista, no necesariamente como cantante, sino como compositora. Aunque no me negaría a cantar en actividades”, comentó la artista.