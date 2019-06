VIDEO. La caída en el escenario que llevó a Wisin al hospital

Justo cuando estaba culminando un concierto en San Antonio, Texas, Estados Unidos, el reguetonero Wisin cayó de espalda en el escenario. La caída le valió el ingreso a un centro de salud, donde se determinó que sufrió varios golpes, pero no de cuidado.

La caída del puertorriqueño ocurrió cuando se despedía de sus fanáticos en un concierto que ofrecía junto a Yandel, y, al estar caminando de espalda, no vio que una parte del escenario terminaba y cayó. De acuerdo a reportes internacionales, la caída fue de al menos seis pies de altura.

De inmediato, personal de seguridad y parte de los presentes en el escenario acudieron en su ayuda.

El artista habló sobre el hecho en su cuenta de Instagram, donde también colocó una imagen suya en el hospital. “A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes