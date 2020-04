$!Video: La historia de Bob Weighton, el hombre más viejo del mundo que ha sobrevivido a dos pandemias

Con 112 años son muchas las vivencias que tiene un ser humano, Bob Weighton es la prueba viva de esto.

Fue seleccionado por el Libro de Récords Guiness como el hombre más longevo del mundo, un titulo que él recibe con aprecio porque ha sobrevivido a muchos procesos para poder exhibirlos.

Debido a las actuales reglas de salubridad y el distanciamiento social, Guinness World Records no pudo estar presente para entregar oficialmente el certificado de récord al Sr. Weighton. Sin embargo, solicitamos la ayuda del hogar de envejecientes en donde reside, el cual organizó una inspiradora ceremonia para que le cantaran feliz cumpleaños en su balcón y se le entregara su certificado; todo desde una distancia segura para celebrar este notable hito.

Aunque este año se ha quedado sin fiesta de cumpleaños a causa del confinamiento decretado en el Reino Unido por la Covid-19, a él no le sienta mal, pues ya ha celebrado muchas. Además ha vivido las dos últimas grandes pandemias que ha sufrido la humanidad, por tanto esto no le es desconocido.

Cumplió 112 años el pasado domingo, pero que por culpa del confinamiento que también se ha decretado en el Reino Unido por la Covid-19, se ha que­dado sin fiesta de cumpleaños. “Todo cancelado. Nada de visitas y nada de celebraciones. Es un pérdida mortal, en lo que respecta a la celebración”, bromeó Weighton a la cadena de televisión Sky News.

Weighton nació en 1908, por lo que tenía 10 años cuando en 1918 el mundo se vio asolado por la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas. Dice que no recuerda mucho de aquella época, pero no porque a su edad le flaqueé la memoria, sino porque donde nació y vivía de niño, en Kingston-upon-Hull (Yorkshire), nadie la ­tuvo, y porque “los niños no leen ­periódicos”.

Cuenta que a causa del confinamiento se ha vuelto más dependiente de su asistente, especialmente para las comidas y para vestirse, lo que implica: “Tengo que ser más autosuficiente en otras cosas como cocinar, limpiar y leer los libros que no he leído”.

Además de quedarse sin fiesta de cumpleaños, Weighton también rechazó el tradicional saludo de cumpleaños de la reina, porque ya “tenía unos diez”.

“No veo por qué debería exigirle a la reina que siga mandándome cartas. Le cuesta algo al contribuyente, no a ella. He seleccionado una foto en la que estoy sonriendo en la foto, y esa es el que me gusta y la que guardo”, dijo.

En 1937, Bob se casó con su esposa Agnes y tuvieron tres hijos juntos. ¡Actualmente tiene diez nietos y 25 bisnietos!

“Estoy muy contento de haber podido vivir tanto tiempo y hacer tantos amigos. Nunca esperé esto [un poseedor de récord mundial]. Tomo la vida como viene", expresó Bob.