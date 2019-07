VIDEO | La razón del llanto desconsolado del bachatero Jimmy Bauer

Todos recuerdan al bachatero Jimmy Bauer por popularizar a mediados de la década del 2000 los temas “Todas sus cosas” y “Te recuerdo”.

Pero una mala decisión acabó con una carrera en ascenso al intentar sacar del país 88 bolsas de droga en el estómago, hecho por el que lo condenaron en febrero del 2012 a seis años y fue puesto en libertad en el año 2014.

Pues siempre tratando de reconquistar su carrera, Jaime Jimmy Vargas, su nombre de pila y quien reside en los Estados Unidos ha estado trabajando en nuevos sencillos musicales, y cuando por fin pudo terminar un tema que sacará próximamente no pudo ocultar su emoción de comentarlo con sus seguidores en medio del llanto desconsolado y hasta con “jípio”, pero de alegría, según expresó.

“Mi gente, acabo de escuchar el trabajo final que me lo mandaron. Ay Dios, ya por fin terminé el tema mi gente. Ay, ustedes no se imaginan la pela que yo tuve que coger Dios mío... Fue mucho lo que pasé para poder hacer esto. Estas lágrimas son de alegría. No se imaginan lo que tuve que pasar. Qué felicidad tan grande. Ahí está mi corazón mi gente”, manifestó en medio de un llanto conmovedor, como si de un niño se tratara.

En el vídeo que compartió en sus redes dijo que duró 10 años tratando de lograrlo. Agradeció a las personas que lo ayudaron y le pidió al público que tan pronto salga lo apoyen para poder volver a los escenarios. “Gracias a Dios que me dio tanta paciencia. Pensaba que no lo iba a lograr, sin los que colaboraron no hubiese podido hacer esto. Esto significa tanto para mí”, concluyó.

