VIDEO: La razón por la que Gerald Ogando no está en programa “Sin Filtro”

El humorista Gerald Ogando no ha sido cancelado del programa “Sin Filtro”, que se transmite por la emisora KQ 94.5, y que conduce junto a Robert Sánchez y Amelia Alcántara, según explicó el productor del espacio, Santiago Matías.

Sin embargo, los ejecutivos del espacio decidieron suspenderlo, alegando que Ogando ejerce constantes agresiones verbales contra su compañera de programa y que han recibido quejas de los demás miembros de Sin Filtro.

El pasado lunes, el socio de Santiago Matías llamó a Gerlad para decirle que no asistiera al espacio radial, sin explicarle que se trataba de una suspensión.

“Resulta que Gerald venía acumulando unas quejas del equipo, acumulando quejas de maltrato hacia Amelia en el aire, le dice ñame con suerte; fuera de las cámaras también la maltrata. Entonces yo entiendo que a eso se le debía dar un stop y más luego cuando enchincha el problema entre Ronny y ella (Amelia), y él entonces en las redes sociales dice: yo soy el mejor de la radio, si yo no enchincho no se da una agresión...”, dijo Santiago Matías, refiriéndose a los golpes que le diera Amelia Alcántara al entrevistado Ronny Jiménez, luego que éste hiciera acusaciones en su contra.

El rumor de que Gerald Ogando había sido cancelado del programa, que se transmite de 5:00 a 7:00 de la noche, se propagó por las redes sociales.

“Me acabo de enterar por las redes. Esta mañana me llamó David Jiménez, el socio de Santiago Matías (productor del espacio), y me dijo “Gerald no vayas hoy al programa. Pensé que iríamos grabado o algo así, ahora que me haces la pregunta entro a WhatsApp y veo que me eliminaron del grupo. Es extraño porque a mi entender no ha ocurrido ningún hecho que motive mi suspensión”, dijo Ogando.