Video| Las lágrimas de Nashla por el impacto del COVID-19 en San Francisco de Macorís

La comunicadora y actriz Nashla Bogaert siempre ha mostrado su apego por la provincia San Francisco de Macorís. Allí se crió y dio los primeros pasos de su carrera den los medios de comunicación.

La protagonista de la exitosa película ¿Quién manda? no pudo aguantar el llanto ante el incremento de casos y decesos en la ciudad donde vivió por tantos años.

"Esto no es una broma, solamente de pensar la cantidad de personas que pueden morir simplemente por falta de un respirador de un circuito de ventilación», dice Bogaert conteniendo el llanto que se le aproxima al reconocer la triste realidad.

«La única manera de parar esto es quedándose en sus casas por favor», continúa diciendo. «Esto no es una broma, esto no es un relajo, esto no es un tiempo para estar saliendo, es un chiste la calle. No es tiempo de estarse burlando de la situación o del toque de queda», explica la destacada actriz.