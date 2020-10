$!Video | Lo que confesó María Celeste Arrarás a Jatnna Távarez sobre su despido de Telemundo

La presentadora de televisión puertorriqueña radicada en Miami, Estados Unidos, María Celeste Arrarás fue la invitada de Jatnna Távarez para la emisión de su programa de este domingo.

En la conversación entre las veteranas comunicadoras caribeñas volvió a surgir el tema del despido de María Celeste del que había sido su programa por dos décadas. En ese sentido reveló que se preparó económicamente para que el impacto no fuera tan grande, además señaló que por contrato le siguen pagando.

También admitió que la noticia de su salida de Al rojo vivo la tomó por sorpresa, porque nunca le dieron indicios desde la producción que la sacarían del programa.

"No tenía ni idea. Yo siempre he sabido que todos los trabajos tienen fecha de caducidad. Yo tenía contrato, por lo que siempre pensé que iba a concluir por lo menos este contrato en cámara. Nunca me imaginé que me iban a sacar y me iban a seguir pagando para no estar en cámara", explicó.

Al ser cuestionada sobre las razones por las que ni si quiera la dejaron despedirse al aire de su sus televidentes, la expresentadora del show de Telemundo respondió:

"No pasó, por suerte están las redes sociales...dentro de todo eso me fui en buenos términos. No me puedo ir paleada con una empresa que me dio tanto en su momento, que me abrió las puertas de la televisión en inglés, que me llevó a viajar por todo el mundo, que me pagó muy bien, que me dejó hacer entrevistas maravillosas...y a compartir con compañeros maravillosos, uno tiene que ver la vida así, uno no puede ser malagradecido y botar a la basura todos esos años con una cadena que tomó una decisión como está en todo su derecho", planteó convencida.

Continuó: "Yo lo mira agradecida, por suerte tenía un contrato que me van a seguir pagando que me van a permitir seguir con todos los planes que tenía de seguir ahorrando y enviar a mis hijos a la universidad", sentenció.