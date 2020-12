Video | Merenguero Tulile revela que Alexis Medina “lo engañó” con 8 fiestas

El merenguero Tutile aseguró que fue engañado Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina y quien guarda prisión preventiva bajo acusación de corrupción administrativa en contra del Estado.

De acuerdo a José Manuel Rivera, nombre verdadero del artista, quien habló en el programa ZoomBando, conducido por el actor y humorista Manolo Ozuna, la alega estafa de que fue objeto ocurrió en la campaña electoral, “cuando Danilo iba a ser presidente, que no tuvo la oportunidad de ganar”.

Dijo que estaba acostumbrado a tocarle fiestas a la candidatura y Alexis siempre le pagaba, pero que las últimas ocho fiestas éste no se las pagó hasta el momento, llegando incluso a no tomarle las llamadas que le hacía para que honrara el compromiso.

“Un tipo que me ha truquiao, truquiao como un niño, que donde quiera que lo veo yo se lo digo, es el hermano de Danilo Medina, que ahora es millonario. Si, como un niño me engañó. Toda esa campaña, que no había presupuesto, muchas veces, tú sabes que cuando nosotros lleguemos al poder, sueño, sueño y sueño. Cuando Danilo iba a ser presidente, que no tuvo la oportunidad de ganar tocamos todas las tarimas de una vez, las últimas ocho tarimas, Alexis se mandó con el botín. Yo tuve un lío, Manolo, con esos músicos, oye esos músicos me iban a entrar (golpear) toditos a una fiesta que yo fui a tocar y me dijeron hasta ladrón y de to´, que no iban a tocar más conmigo y yo volviéndome loco y yo les dije: no soy yo, a mí me engañaron”, narró.

“Con ocho, así, una detrás de otras. Las últimas ocho que se tocaron, había confianza, porque todas mis fiestas me las pagaba normal, en ese entonces la nómina eran 12 mil pesos y él me pagaba 40 mil pesos, muchacho, en los dos últimos fine de semanas, como en nueve días, se tocaron todas esas fiestas juntas, las ocho y todavía estoy aquí esperándolo sentado”, dijo a la pregunta de con cuántas fiestas él lo había “truquiado”.