$!Video | “¡No me deja en paz!”; la actriz Irina Baeva explota contra reportero de Telemundo

En estos tiempos de redes sociales los artistas deben cuidarse de poner su ubicación en directo, pues puede pasarle lo mismo que a la actriz de telenovelas Irina Baeva.

La rusa radicada en México tuvo un encontronazo con un paparazzi del programa Suelta la sopa de Telemundo mientras hacía su rutina de ejercicios en el Central Park de Nueva York.

La actriz compartió varios videos en sus historias de Instagram en las que mostró el momento en el que le pedía a uno de los reporteros del programa de farándula Suelta la sopa (Telemundo) que la dejara tranquila.

En su denuncia, la protagonista de la serie de Televisa El dragón aseguró que había saludado cordialmente al reportero, pero que no dejaba de hacerle preguntas sobre su novio Gabriel Soto a pesar de que no quería responder.

“Ya tenemos gente aquí simplemente tratando de pedirle que se vaya, pero no se va y no me deja en paz”, expresó molesta. “Qué coraje que no puedo estar tranquila haciendo ejercicio y tengo un reportero de Suelta la sopa persiguiéndome por todo Central Park tratando de sacarme una entrevista, de verdad no está bien”.

En uno de los clips, Baeva admitió que su error había sido compartir en redes el lugar donde se encontraba, lo que supuestamente habría permitido que el reportero la ubicara. “Ya no lo volveré a hacer por más ganas que tenga de compartir cosas con ustedes”.

Según recoge la revista People en español, luego del mal rato que pasó, la también modelo rusa compartió una reflexión en sus redes en la que resaltó que, aunque sea una persona pública, también tiene derecho a disfrutar de su privacidad.