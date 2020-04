VIDEO: Pamel le saca el cuerpo a la cuarentena con un nuevo tema

El joven cantautor Pamel Mancebo se instaló en la residencia de sus padres cuando se estableció la cuarentena por el COVID-19. Desde allí ha visto como el mundo poco a poco ha sido marcado por los efectos del coronavirus.

Estar confinado es para mucha gente un estado de ansiedad. Al ofrecer una entrevista a través de la plataforma virtual Zoom, el artista revela que lleva la situación lo mejor que puede, incluso desde que se encerró quería escribir una canción, la cual estrenó en YouTube. En “Voy a parar en loco” (cuarentena sin ti) relata parte de su vivencia. La canción cuenta con la producción el pianista Ronny Cruz y la realización del video fue responsabilidad de Marcos Salcedo en la dirección y Trigonolito Films en la producción audiovisual.

“La gente asume que si un artista no tiene nada que hacer y se tranca le van surgir muchas canciones, pero no es así del todo. En mi caso me gusta trabajar en medio de la presión y así me salen las cosas. Si me piden una canción para mañana me pongo en eso y lo hago...pero tenía días tratando de escribir algo en medio de esta cuarentena, y en cada comentario que hacía en los live (Instagram) yo decía que uno iba a parar en loco”, rememoró.

Fue de esa manera que nació “Voy a parar en loco”. Allí cuenta la forma más directa en la que una persona puede sentir la pandemia. “Lo emocional y lo sentimental son clave porque nos aleja de los seres queridos, podemos estar en cuarentena con unos cuantos, pero hay otros que no vemos...nada le gana al poder de un beso o un abrazo”.

Oportunidades

El cantautor está consciente de que esta época puede abrirle las puertas a muchos artistas porque todos están usando las redes sociales para promocionarse o presentar nuevos productos. “Eso dependerá de mucho, porque puede que suceda que existan muchas ofertas”.

Reconoció que ciertamente sus colegas le están dando un mayor uso a las plataformas digitales porque tienen más libertad porque están en sus casas.

Para Pamel el comportamiento de la industria de la música aún no está definido. Y según lo que ha podido conversar con profesionales del sector, pasarán más de seis meses para que se puedan hacer eventos multitudinarios.

“Si eso es así vienen días de crisis, pero pienso que nos vamos adaptar, ya sea que uno haga los conciertos digitalmente aunque no se sienta igual. Quien sabe si se crea una plataforma para comprar el derecho para ver un concierto....pero algo va a pasar”.

Un mensaje

Pamel Mancebo aconsejó a la población acatar las recomendaciones oficiales. “Hay que ser prudente y también tenemos que pensar que no solamente del virus se muere la gente, sino de la depresión si se queda trancado, la economía también se cae, sino nos morimos del virus a lo mejor será de otra cosa”.

El artista, al igual que otros de sus colegas, también aprovechó estos días de confinamiento para acercarse más a su fanaticada a través de los “en vivo” de las redes sociales y anunció que próximamente realizará otro concierto virtual con sus seguidores.