VIDEO| Romeo Santos hace historia al convocar 80,500 personas en el MetLife de New Jersey

“Muy buenas noches. Intenté por hacer el mejor show de bachata en la historia. Fuimos muy guapos en venir a este escenario. Rompimos el record de U2 que lo tenía desde el 2010, eso es un gran acontecimiento. Quiero decirles que no todos los bachatero que marcaron mi vida estarán aquí esta noche, pero yo les garantizo que la van a pasar muy bien”, dijo el artista para dar paso de inmediato a su primer invitado de la noche: Zacarías Ferreira.

Ya para ese momento las ‘romeistas’ de distintas nacionalidades abandonaron sus asientos. No dejaron de bailar ni un solo un momento. Unas tras otras, sus bachatas encontraron la complicidad al interpretarlas. Apartaba el micrófono y complacido disfrutaba el dominio que tiene sobre su público.

La sobredosis de bachatas comenzó a las 9:45 de la noche con un estadio atestado, que según los organizadores, tuvo una asistencia de unas 80,500 personas que durante cuatro horas parecían no sentir cansancio en una jornada que celebró la dominicanidad en su máxima expresión.

Romeo Santos entró a la historia del MetLife Stadium de New Jersey con “Utopía”, una producción escénica en la que homenajeó a iconos de la bachata y en el que se tomó la licencia de celebrar con figuras cumbres de la música popular urbana como Ozuna, Wisin y Yandel, y con el cierre estelar de una noche maratónica, con la cantante norteamericana de ascendencia dominicana, Cardi B.

Noche de amargue

El segmento de Yandel y Wisin dejó la nota bastante alta para que éste retomara el hilo conductor de “Utopía” y sus invitados. Uno de los dúos más esperado era el de Monchy y Alexandra, no solamente por la grabación del tema “Años Luz”, sino porque la pareja quebró la agrupación, así como una relación de amistad que los llevó emprender senderos independientes. Con Romeo en medio de ambos y juntes esporádicos mantenían en vilo al público que esperó en vano que ambos se abrazaran al final de la canción. El paso de los dos logró una excelente respuesta del público.

La participación de fanático belga que subió al escenario fue una nota graciosa y que a la vez evidenció que lejos que ha llegado la bachata, pero le quitó un poco de ritmo al show. Independientemente, la multitud no reparó en eso, porque se disfrutó la presencia de Marco, un DJ que es fanático de Romeo con el que cantó una canción en la que fusionaron sonidos electrónicos y urbanos, dando paso con ello a dos líderes de la música urbana; Wisin y Yandel. El estadio parecía venirse abajo con la presencia de estos artistas que vinieron como invitados sorpresa al concierto de su amigo.

“Ay carmencita” fue el segundo tema con el que se despidió, sin embargo, este no tuvo una gran recepción del público. “Dónde están esos amigos”, era la composición con la que debió cerrar su participación por la popularidad de la misma.

“Apoyen a Raulín que en octubre tiene un concierto en el teatro United Palace para celebrar sus 30 años en la bachata”, dijo Romeo al despedirlo.

A las 11:45 p.m. de la noche subió Luis Vargas y de inmediato se armó una buena comunicación con Romeo en la interpretación a dúo de “Los últimos”. Con Vargas, Romeo estableció un dialogo que involucró hasta el consumo etílico para calentar el ambiente y al bachatero. Vargas es un experimentado ejecutante de la guitarra. Cada vez que sube a un escenario hace lo suyo y de qué manera. Esta vez utilizó una botella de cristal de la que se tomó a “pico de botella” su contenido, el cual se presume era alcohol. Salió de escena con gratitud a Romeo en medio de un estruendoso aplauso.

Eran las 12:25 de la madrugada y la gente se mantenía en pie cuando Kiko Rodríguez entró para reunirse con Romeo “El beso que no le di” y “Ese verde de tus ojos”. Tras la participación de Rodríguez, Romeo dedicó un espacio para Antony Santos, quien no estuvo en el concierto al igual que Teodoro Reyes. De Santos recordó que es una figura que admira y respeta, que lo ha acompañado en proyectos importantes.

“Cuando comencé dije que no todos estarían. Le he pedido muchos favores a él en cosas que a veces ni se siente cómodo. Vamos a enviarle todas nuestras vibras donde quiera que se encuentre. Debe estar en su campo relax. La historia de la bachata no se puede escribir sin Antony Santos. Todos saben lo importante que él ha sido para mí” comentó para luego interpretar en solitario y guitarra en manos la canción “Bellas” que hizo a dúo con el Mayimbe.

El puertorriqueño de ascendencia dominicana Ozuna entró a escena. De nuevo la juventud saltó de sus asientos. Dos canciones le subieron la temperatura al público, siendo “El farsante” que ambos grabaron la que le dio mayor color al momento.