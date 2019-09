VIDEO. Tom Hanks se limpia la cara tras besar a Jennifer López

Aunque no quiera, la actriz Jennifer López siempre está en el ojo del huracán. Ahora con el estreno de la película Hustler, en la que tiene un rol estelar, siguen las actividades y los titulares sobre ella y todo lo que envuelve la cinta.

Pero este no fue precisamente un momento grato el que pasó la llamada Diva del Bronx, aunque no se inmutó cuando pasó, o al menos no lo dejó entrever.

Se trata del momento en que el famoso actor Tom Hanks se limpia la cara luego de saludarla con un beso. Lo curioso es que el actor no hizo el mismo gesto al besar a las acompañantes de López, quienes le mostraban su total admiración.

Todo ocurrió cuando la cantante se encontraba acompañada por sus compañeras Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer y la directora Lorena Scafaria en un evento realizado por la revista Variety, reporta el portal Quie.com.

El inesperado hecho ha provocado una controversia, pues a Hanks siempre se le ha tenido como todo un caballero en Hollywood. En las redes sociales han opinado que se trató de una actitud descortés hacia la también cantante.

“Hola a todas ¿debo pararme allí con ustedes?”, se escucha decir al actor de 63 años. Mientras Jennifer Lopez se adelanta y abre los brazos hacia él, visiblemente emocionada por su presencia, reporta de su lado el Instagram de El gordo y la Flaca.

Hanks ha protagonizado decenas de películas, pero uno de las más populares es Forrest Gump.