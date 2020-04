VIDEO | Vakeró afirma "Casa Nostra" revolucionará género urbano

El cantante urbano Vakeró se convirtió la noche de este viernes en el primer artista dominicano en ofrecer una conferencia de prensa virtual para anunciar el estreno de "Casa Nostra" su más reciente producción discográfica en la que apuesta al Hip Hop, según había avanzado a Diario Libre en una entrevista publicada recientemente.

En su conversación con los periodistas que participaron en la conferencia a través de la plataforma Zoom, el artista detalló que su disco cuenta con 14 canciones inéditas de corte social y romántico al peculiar estilo que caracteriza al cantante de los raperos. La distribución del disco está a cargo de Mayimba Music y que éste ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Ante esta situación del coronavirus le estamos sacando la parte más positiva con la presentación de este disco, pero yo no vendo platanos, y lo que hago es música. Hace varios días hablé con un colega de ustedes y opté por hacer esta transmisión para presentar mi disco", comentó el artista al dirigirse a los periodistas.

A pesar de la similitud que existe en torno al nombre y la portada del disco con aquella organización de la mafia siciliana, Vakeró explicó que utilizó el término "Casa Nostra" en virtud de lo que representa para el volver al género donde inició su historia.

"El disco sale en medio de esta situación que nos obliga a quedarnos en casa. Quise ponerle Casa Nostra porque nos encontramos en nuestras casa por el confinamiento provocado por el coronavirus. El rap es lo nuestro por ahí comenzó mi carrera", comentó el artista.

El álbum incluye temas como "La Ley", "No estás bien", "Voy a Pasar" y "Mi Loca", este último en colaboración con Heidy Brown. "Me siento muy contento. Este álbum no se parece a nada de lo que abunda en el ambiente", concluyó.

En el encuentro virtual también participaron algunos integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos productores del disco.