$!Video | Zacarías Ferreira pide cuarentena de 24 horas por un mes

Medidas más extremas para evitar más contagios de la letal enfermedad de COVID-19, esa es la petición de diversos sectores, incluyendo varios artistas, como el bachatero Zacarías Ferreiras.

A través de un video subido a su cuenta de Instagram, desde su hogar, donde guarda cuarentena, el artista solicitó que se agudicen las medidas preventivas para evitar que aumenten los infectados en el país. De forma concreta solicitó imponer la cuarentena las 24 horas durante 30 días.

"Yo creo que las medidas que se han tomado para ayudar la gente, darle alimentos en su casa, a los niños con su desayuno escolar son medidas excelentes. Pero falta la medida que es también de suma importancia la del aislamiento social, pero solamente se puede lograr con un toque de queda 24 hora", expresó Ferreiras.

"Ahí veo algunos muchachos ofendiendo a la policía inconscientemente, vamos a llamarlo así, porque no entienden que la policía lo esta ayudando que no se infecten, a que no se enferme con este virus", sentenció el bachatero.