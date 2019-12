$!Viuda de Ramfis Trujillo se lamenta de no tener recursos ni para comer

Iris Lia Menszel, la segunda esposa de Ramfis Trujillo, hijo del sátrapa Rafael Leonidas Trujillo, y con quien tuvo dos hijos, se lamenta de vivir de la caridad próximo al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, a pesar de ser nuera del dictador de República Dominicana (1930-1961) cuya fortuna era la sexta en el mundo en la década de los años cincuenta.

En un reportaje pagado del diario Elmundo.es, la exactriz de Hollywood, y ahora más famosa por ser nuera del dictador dominicano, describe que ha intentado suicidarse en dos ocasiones y que ha sido víctima de una estafa del abogado y político Antonio García-Trevijano, su mentor y quien falleció en marzo del 2018.

Es de origen judío y su familia paterna murió en la cámara de gas. Su padre era húngaro y su madre austriaca.

“Vivo de la caridad en un piso al lado del Bernabéu, gracias a un grupo de personas. A Veces ni puedo comer”, cuenta la viuda de Ramfis al periodista Luis Fernando Romo.

A la pregunta de si sus hijos no la ayudan económicamente, responde que no han querido ocuparse de ella y que tampoco poseen los medios para hacerlo.

“Me dijeron que no querían ocuparse de mí porque no tenían los medios suficientes. Ramfis dejó en herencia a nuestros hijos la casa de La Moraleja, pero no tenía el usufructo vitalicio. Sin embargo, en el 2013 tuve que abandonar mi hogar porque me quedé económicamente arruinada y no lo podía mantener. Así que mis hijos decidieron venderla”, dice.