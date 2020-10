Viviana Gibelli reveló un secreto “asqueroso” sobre “La guerra de los sexos”, mediante un live en YouTube celebrando los 20 años de la primera edición del programa.

Al respecto, la animadora recordó los juegos más emblemáticos, especialmente el de la comida secreta, en el cual afirmó que había gusanos reales en la comida, “Yo veía los platos ahí cerquita y se movían los gusanos”.

"Yo entré a jaula de tigres, me metí a un sarcófago lleno de culebras, me sacaron unas cucarachas de Madagascar, a un sapo que era como un plato, yo le di un beso en la boca. A mí me mordieron 4 monos, sería empatía o seguro eran varones, que no iban por el equipo femenino”, señaló.

También, Gibelli indicó que a veces se hacía trampa de lado y lado. “En los chismosos había trampa se levantaban los audífonos para escuchar. Los hombres son más tramposos que las mujeres Nosotras las mujeres, nos poníamos un alfiler para romper los globos”, reveló.

Viviana animó la Guerra de los sexos, 10 años junto a Daniel Sarcos y 5 con Winston Vallenilla.

Etapa e República Dominicana

La también empresaria mostró su alegría por el retorno del programa junto a Daniel Sarcos en la República Dominicana. El show anunció que el próximo año tendrán una nueva temporada mucho más internacional. En el país acompaña a Sarcos, la actriz, presentadora de televisión y modelo criolla Lizbeth Santos.