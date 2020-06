Wason Brazobán anuncia su apoyo a Gonzalo Castillo

En estas elecciones del 2020 las figuras públicas dominicanas se han hecho sentir más que nunca. Algunas han anunciado sus candidaturas a puestos electivos, mientras otras han expresado públicamente su respaldo a un determinado candidato.

En este último tenor se inscribe el cantautor Wason Brazoban, quien en una reciente publicación en su cuenta de Instagram explicó las razones por las que se decidió a apoyar al candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido oficialista, Gonzalo Castillo.

"Aquí la repuesta a muchos de mis seguidores que me han preguntando. No soy fanático, creo que el fanatismo a la hora de votar es peligroso . Esto no es las águilas , ni el escogido , etc... Esto no es que mi abuelo es de tal partido que por eso yo voto . No. Investigue y el que usted elija después de investigar , se le respeta su decisión. Buen día.", publicó el artista en sus redes sociales.

El intérprete apoyará al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a través de la plataforma Lánzate que dirige la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer.