$!Yolandita Monge: “Tuve el honor de haber sido la musa de Anthony Ríos”

Rocío Figueroa

SANTO DOMINGO. Cada persona viven la pérdida de un ser querido de forma distinta. En el caso de Yolandita Monge, la música que la unió al que fuera su amigo, amor, consejero y confidente la que es la herramienta perfecta para digerir su perdida y rendirle homenaje al icónico Anthony Ríos. Yolandita todavía le resulta difícil hablar de Ríos sin tener las lágrimas a flor de piel, y es normal pues fue apenas el pasado 4 de marzo que el cantante y compositor dejó este mundo.

Ahora ella lo recuerda con alegría como él quería con el show “Si usted supiera señora.

—¿Porque sientes la necesidad de hacerle un tributo a Anthony Ríos?

Surgió en mi corazón. Cuando fui a Santo Domingo a despedirlo me tomo por sorpresa volver a sentir este sentimiento de pérdida. Estaba saliendo de mi duelo anterior por la muerte de mi esposo y con la muerte de Anthony vuelvo a entrar en un shock emocional. Cuando vi que mi corazón estaba así me pregunté cómo hago para salir de este hueco de duelo. En mi mente y en mi corazón comenzó a surgir mi forma natural de entrar y salir de las emociones que es por medio de la música. Esta es la forma es que estoy haciendo este duelo amoroso, esta celebración de vida.

—Anthony compuso grandes temas. ¿Cómo harás la selección de las canciones?

Lo que construí fueron las canciones más importantes de él que me tocaron a mí. Muchas de las canciones que van a estar incluidas en este espectáculo la fue escribiendo muchas de ellas con guitarra en mano al frente mío o yo escribiendo las letras que él me dictaba. Yo quiero compartir una parte importante del ser humano que me tocó mí corazón de la misma manera que tocó muchos otros corazones a todos los que los conocieron. Son un montón de canciones, las que escribió para que yo cantara, la que escribió por mí. Porque tuve ese honor de haber sido su musa a través de la que escribió tantas canciones.

—¿Qué crees que pensaría Anthony de este espectáculo?

Voy a celebrar su vida como él quería con alegría. Yo voy a contar a través de sus canciones su historia y la mía. Cuando hablamos de la historia de amor con Anthony Ríos, me doy cuenta que fue una historia que empezó sin darnos cuenta y terminó de la misma forma. Cuando me preguntan cuándo terminó pues yo no sé. Nos respetamos, nos amamos, fue hasta mi consejero cuando me iba a casar.