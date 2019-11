$!Yuri: “Es bueno cantar con los jóvenes el género que esté de moda”

Hay mucha gente que ahora se han vuelto de música urbana. Si la he cantado, pero lo he hecho solo un poquito, no me he metido de lleno porque yo creo que lo mío es ser baladista, lo mío es el romanticismo, eso es lo que me ha destacado de las demás. Ser romántica, tener una voz especial, mis éxitos. Pero sí, definitivamente a la gente a veces de mi edad le cuesta un poquito, no le gusta que una toque de vez en cuando ese género. Yo sé que soy una cantante baladista que no necesita del género urbano. Lo hago sobre todo para llegar a otros públicos, gracias al reguetón y que he grabado con Reik, con Jessy y Joy, con Carlos Rivera las nuevas generaciones me conocen. Si es bueno cantar con las nuevas generaciones y el género que esté de moda. —¿Qué piensas de las cantantes solistas actuales que se han inclinado más por el reguetón que la balada? Me encantan, me fascina Natti Natasha. Me gusta que las mujeres de la música urbana toque un poco el lado romántico. El público joven también quiere ser romántico, no solo es bailar y mover las caderas. Los jóvenes también necesitan ser románticos. Me encanta la idea de que se atrevan a experimental con la balada.

—Tu que lograste una popularidad asombrosa, ahora más madura y con tiempo para asimilar todo. ¿Qué ha significado para ti todos tus éxitos?

Todo ha sido gracias al esfuerzo y el sacrificio de muchas personas y esta servidora. Tener paciencia y pasión y trabajo constante creo que son las claves del éxito. Todas esas cosas no las he perdido. Si me dices vamos a hacer un video es como si fuera a grabar mi primer video, con la misma emoción. Cuando el artista pierde la pasión se vuelve monótono. Trabajas para dar hacer dinero. Obviamente mi carrera es la prueba de que cuando eres consistente, cuando eres disciplinada, sobresales. Por eso soy de las pocas ochenteras que sigue vigente, porque me gusta la moda, me gusta bailar, hacer cosas diferentes. Estoy feliz de que Dios me hiciera artista y que me haya dado talentos como el baile, soy conductora, actriz y coach.

Mas sobre el reguetón:

“Me gusta, lo he hecho con Yandel, estoy por hacer otra canción urbana con un cantante puertorriqueño. Pero no es que ya dejo la balada y me meto en lo urbano, ahí si no. Lo hago para experimentar y sobre todo para llegar a otros públicos, gracias al reguetón y que he grabado con Reik, con Jessy y Joy, con Carlos Rivera las nuevas generaciones me conocen. Si es bueno cantar con las nuevas generaciones y el género que esté de moda, pero no todos los baladistas entran, porque no a todos les quedan, pero soy una mujer que no tengo miedo. No le entro al perreo y esas cosas, pero me encantan soy alegre y costeña, me gusta. Yo sé que hay cosas que no tengo y que no debe hacer. No me tengo que vender, porque también hay muchos baladistas que lo hacen para vender, para estar en el mercado y yo creo que no tengo necesidad de eso. Me he sostenido con mis grandes éxitos, con mi voz. Haciendo canciones como ahora que tengo una con Natalia Jiménez, que en un mes ya llevamos 20 millones de views. Creo que yo seguiré siendo baladista, en especial por el tipo de voz que tengo. Puedo cantar todos los géneros y sí, seguiré haciendo cosas porque me encanta experimental”.