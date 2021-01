$!Zeny Leyva anuncia que será madre por segunda vez

"Se armó, próximamente seremos una familia de 4″, con este mensaje anunció la actriz y comunicadora Zeny Leyva que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo, con tres meses de embarazo.

En una imagen subida a su Instagram, donde se le ve junto a su esposo e hija, aseguró sentirse bendecida ya que fue una decisión que tomaron en el 2020 y de una vez llegó.

"Mientras estuve embarazada de Amira yo no tenía idea de lo que me esperaba. Ahora que lo sé, admito que estoy aterrada de volver a las malas noches, los cólicos, la lactancia, etc etc etc, pero feliz de que se nos multiplique el amor y que Amira tenga un hermanito una hermanita", señaló.

"El año pasado lo decidimos y Dios nos bendijo rápidamente en nuestro deseo de ser padres nuevamente", finalizó la recordada presentadora de programas infantiles.