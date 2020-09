Zoë Saldaña en la portada de "Los más influyentes" de People en Español

Zoë Saldaña engalana la portada de octubre de la revista People en Español dedicada a "Los más influyentes", donde habla en exclusiva sobre su carrera y activismo, así como de su vida familiar con su esposo Marco Perego y sus tres hijos.

Según se revela en la revista, la actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña revela cómo le ha hablado a sus hijos —Zen, de 3 años y los gemelos Bowie y Cy, de 5— sobre la pandemia, el racismo y la discriminación a la vez que ella y Perego les están enseñando con su ejemplo a lograr cambios positivos en el mundo.

“Este año no voy a hablar de cuán maravillosamente estoy. No estoy maravillosamente, estoy OK,” se sincera la actriz de 42 años. “Tengo el corazón pesado, quiero llorar todos los días. Me estoy permitiendo ser vulnerable y ser frágil”.

La pandemia le ha costado la vida a amigos de la actriz y si bien el virus no ha llegado a su casa, sí tocó las puertas de familiares. “Tengo tías, primos que han resultado positivos a la COVID. Estoy rezando y estoy manteniendo la cordura para poder ser fuerte para ellos. Este año nos ha golpeado a todos”, dice.