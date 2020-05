$!Zoe Saldaña se declara a favor del streaming

La talentosa actriz de origen dominicano Zoe Saldaña está tratando de mirar con optimismo hacia al futuro, y por eso ha seguido trabajando y manteniéndose ocupada durante la cuarentena.

En una conversación con medios locales e internacionales, la actriz confesó que ha sido todo un shock para ella este nuevo escenario en el que está el mundo a causa del COVID-19, pero que luego de superar esa etapa está viviendo una nueva normalidad con su familia en los 57 días que tiene en cuarentena. Ayudar a causas que apoyan la alimentación de niños, tanto a nivel nacional como internacional, ha formado parte de las acciones y gestiones que ha realizado para sentirse útil en esta crisis mundial.

Al hablar de sus proyectos, confesó que una película independiente que debió estar grabando en la ciudad de Nueva York fue cancelada hace unas semanas antes de que la ciudad fuera declarada en emergencia, pues perdieron el seguro.

“Cuando eso pasó comencé a sentir que esto era mucho más grande de lo que estábamos imaginando, pero mis hermanas y yo tenemos un proyecto con Netflix, y todas las compañías que hacen streaming han seguido trabajando. Mientras que los grandes estudios han movido sus estrenos, pero vamos a ver qué va a pasar después”, comentó.

La actriz, que ha participado en grandes franquicias como Avatar, Star Trek y Guardianes de la Galaxia, se manifestó a favor de la decisión de los Premios Oscar de incluir películas que se hayan estrenado por streaming para su gala del 2021.

“Me siento muy feliz de que la Academia, que representa a veces una estructura demasiado tradicional, a un punto tal que está desintonizada de lo que es la vida de hoy, que esté evolucionando y adaptándose a cómo la tecnología ha evolucionado”,

Al analizar el futuro de la industria, la actriz no quiso ser pesimista, pero entiende que el cine será de los últimos negocios en abrir, debido a todo el proceso de adaptación post pandemia que se deberá vivir en el mundo.

En cuanto a la industria local, afirmó que sus múltiples compromisos y la llegada de sus tres hijos le han impedido volver a realizar cine en el país, pero que no le descarta y que le gustaría, pues entiende que como industria está en el camino correcto.

Recordó que tuvo una muy buena experiencia cuando actuó en la película “La maldición del padre Cardona” que dirigió Félix Germán.

“Con respecto al cine dominicano, inmediatamente que hice la película con Félix Germán quedé con tran buen gusto de haber trabajado en la República Dominicana que he querido volver siempre, pero dos años después hice ‘Avatar’, luego ‘Star Trek’ y terminando Star Treck hice Colombiana, después Guardianes y me casé. Y tuve tres niños. No tuve ningún sabor amargo”, explicó la actriz.

Zoe Saldaña aseguró que la República Dominicana va por un buen camino en el cine y felicitó a la prensa dominicana por el constante apoyo a la industria.