Zoila Luna criticada por comentario sobre caso Andreea Celea; dice justicia debe ser igual para todos

SANTO DOMINGO. Zoila Luna pidió disculpas públicas tanto a la familia de la joven Andrea Celea, quien fue supuestamente asesinada por su ex pareja, y a la sociedad en general por sus comentarios sobre la alegada selectividad de los usuarios de redes sociales y la sociedad en general al momento de pedir justicia. Anteponiendo -según sus expresiones- a esta joven por encima de otras que, como ella también habrían sido asesinadas o laceradas por el hombre que las enamoró.

“Si yo con mi posición y planteamiento en días pasados en mi programa he ofendido e irrespetado el dolor de cualquier persona que esté siendo víctima de violencia, yo con toda humildad pido disculpas. No ha sido mi intención en ningún momento lacerar o contribuir a más dolor para esa familia y para una sociedad...Yo lamento haberla hecho sentir como un irrespeto a su dolor y a su perdida. No ha sido mi intención, y lamento que se hayan sentido ofendidos las personas que tienen alguna perdida similar”, señaló la comunicadora, al ser entrevistada en el programa Zol de la Mañana de la emisora Zol 106.5.