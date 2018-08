Segarelli, a los Juegos sin resolver pasaporte

Pasaportes explica

Ramón Rodríguez, director general de Pasaportes, envió una carta a DL donde explica que no se agotó el procedimiento correcto para renovar el documento.

“La joven deportista italiana no ha presentado la documentación legalmente requerida para que las autoridades pudieran emitir el documento de viaje. Sería muy útil recordar que al otorgar un pasaporte dominicano a una persona también le estamos reconociendo su nacionalidad como tal”, dijo Rodríguez. Maldonado explicó que el ex presidente Hipólito Mejía emitió un decreto para la tarjeta, pero que no ha sido posible identificar.

NPerez@diariolibre.com