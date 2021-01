Hoy es jueves 21 de enero del 2021

Faltan 344 días para el año 2022.

Santoral: Nuestra Señora de La Altagracia, Madre y Protectora del Pueblo Dominicano. Patrona de Higuey, San José de Ocoa, Loma de Cabrera, Nagua, Hostos, una parroquia de la Capital y otra de Santiago, Santa Inés del Monte.

Día de La Altagracia y los Gremios. No laborable.

Efemérides Nacionales:

1691: Tropas domínico-españolas, bajo el mando de Francisco de Segura Sandoval y Castilla, vencen a los franceses que ocupaban la parte occidental de la isla, en la batalla conocida como de La Limonade, cerca de El Limonal, hoy Cabo Haitiano,

1692.- La Santa Sede dispone la veneración este a la Virgen de la Altagracia, en vez del 15 de agosto, debido a que en la segunda fecha la Iglesia celebraba el Misterio de la Asunción de la Virgen a los Cielos.

1865.- Nace en la ciudad de San Cristóbal, la niña Altagracia Julia Molina Chevalier, madre del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.

1874.- Ignacio María González asume junto con Manuel Altagracia Cáceres, la presidencia conjunta de la República bajo el título de "Generales Encargados del Poder Supremo de la Nación".

1929.- Es firmado un nuevo tratado de límites territoriales entre Haití y la República Dominicana, mediante el cual esta última cede a la primera 4,000 kilómetros cuadrados, al trazar nuevos límites fronterizos.

1931.- El presidente Rafael Trujillo, emite desde Santiago una proclama con motivo de la muerte un día anterior a manos de tropas regulares del sublevado general Desiderio Arias, en la dijo “cayó víctima de su irreflexión y de su desamor a la paz”.

1939.- Un grupo de exiliados dominicanos encabezado por Juan Bosch, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Enrique Cotubanamá Henríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón, Virgilio Mainardi Reyna, Lucas Pichardo, José Manuel Santana (Pipi) y Telma Frías, fundan en la Habana, Cuba, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

1952.- El sicario Valentín Santamaría, asesina de 18 puñaladas al dirigente sindical Raúl Cabrera, secretario general del Sindicato de Peleteros, quien al igual que Mauricio Báez organizó los trabajadores dominicanos.

1955.- La imagen de la Virgen de la Altagracia es trasladada desde Higuey hasta la Capital, donde es objeto de varios homenajes oficiales.

1959 - Es promulgada la Ley 5071 que prohíbe toda exhortación o transferencia de divisas depositadas en los bancos nacionales.

1966.- El ex presidente Juan Bosch realiza su primera salida de su viviendo, para visitar a su hijo León Bosch, en el hospital Padre Billini, donde se encuentra interno herido de gravedad por un militar en un lugar de diversión del sector Borojol de la capital

1970.- El Vaticano dispone el traslado de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, del arzobispado de Santo Domingo a la diócesis de Higuey.



1971.- Es inaugurada la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia en Higüey, obra que estaba inconclusa desde el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo.



-El presidente Joaquín Balaguer designa Jefe de la Policía Nacional al mayor general E:N., Enrique Pérez y Pérez, a quien se le atribuye la conformación de la denominada "La Banda Colorá".

1993: La prensa nacional se hace eco de la Pastoral emitida por la Conferencia del Episcopado Dominicano, con motivo del Día de la Altagracia, en la que sugiere a la sociedad ejecutar acciones contra la corrupción.

2000.- El presidente constitucional ecuatoriano Jamil Mahuad, es destituido luego de que miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas tomaran las calles de Quito y avanzaran al Congreso Nacional, apoyados por un grupo de coroneles encabezados por Lucio Gutiérrez.

2005.- El licenciado Hatuey De Camps y un grupo de dirigentes del PRD, fundan el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSC).

2009.- Desde esta fecha todas las embajadas de los Estados Unidos están sin titulares, incluyendo la de República Dominicana, debido a que el presidene electo Barack Obama, les pidió su renuncia.

2011.- Desconocidos asesinan de varios balazos al coronel PN Virgilio Casilla Minaya en medio de un alegado asalto en la calle San Marcos, del barrio La Fe, en Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, los que además hirieron a su esposa Mercedes Lugo de Casilla y su hermano Leoncio Casilla Minaya.

INTERNACIONALES:



1564.- El Concilio de Trento ordena cubrir todas las partes consideradas obscenas en la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel.

1790.- La Asamblea Constituyente francesa proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley.

1793.- El depuesto rey Luis XVI es condenado a ser decapitado, al ser encontrado culpable de conspiración contra el gobierno francés.

1811.- En Venezuela, el Congreso promulga la primera Constitución de la república.

1879.- El periódico New York Herald anuncia que Thomas Edison ha inventado el alumbrado público por electricidad.

1919.- Primera reunión del Parlamento irlandés, en la que se confirma el establecimiento de la república de este país.

1924.- Muere líder comunista ruso Vladimir Ilich Lenin.

1976.- Es inaugurado el servicio regular de aviones supersónicos de pasajeros conocidos como “Concorde”, con vuelos simultáneos de Air France entre París y Río de Janeiro, vía Senegal.

1999.- En México, es condenado a 50 años de prisión Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, al ser hallado culpable de planificar el asesinato, en 1994, de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

1998.- Llega a Cuba el Papa Juan Pablo II en visita pastoral al país. Es recibido por el Presidente Fidel Castro en el aeropuerto de Ciudad de La Habana.

2000.- En Ecuador, el coronel del Ejército Lucio Gutiérrez derroca al presidente Jamil Mahuad, en una sublevación conocida como “La Revolución de Quito”.

2006.- Fallece a los 62 años el presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, quien sufría de cáncer pulmonar.

2008.- La bolsa española sufre la mayor caída del índice IBEX 35, desde su creación en 1992, al registrar pérdidas de 7.54%, equivalente a un retroceso de 12,625 puntos.

2009.- En su primer día de su mandato, el Presidente Barack Obama ordena suspender por 120 días los procesos judiciales en la cárcel de Guantánamo, en Cuba.

2013.- Al menos 67 personas -37 extranjeros de ocho nacionalidades, un argelino y 29 integrantes del comando islamista- mueren en el ataque y la toma de rehenes que 32 “terroristas” llevan a cabo en una planta de gas del sudeste de Argelia.

2014.- Una comisión de fiscales y forenses da a conocer un informe encargado por el gobierno de Catar sobre las torturas cometidas por el Gobierno de Siria basado en el análisis de miles de fotografías de cadáveres de presos torturados, aportadas por un desertor funcionario sirio.

2016.- Al menos 19 personas murieron y otras 45 resultan heridas por disparos en la República Democrática del Congo durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y manifestantes contrarios al presidente Joshep Kabila.

2019.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró nula la directiva de la Asamblea Nacional (AN), en desacato, juramentada el pasado 5 de enero. El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza, leyó una sentencia donde se declara que la AN "no tiene junta directiva válida".



- Cerca de cien miembros de las fuerzas de seguridad afganas mueren en un ataque de los talibanes a una base de la principal agencia de inteligencia afgana, el Directorio Nacional de Seguridad, recientemente construida en el centro del país.

2020.- Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos confirman el primer caso en su territorio de la pandemia de COVID-19, correspondiendo a un hombre de aproximadamente 30 años, originario del Estado de Washington, que había viajado recientemente a China Continental.