Hoy es miércoles 5 de agosto del 2020

Faltan 148 días para el año 2021.

Santoral: Nuestra Señora de las Nieves.

Efemérides Nacionales:

1845. El Presidente de Haití, Juan Luis Pierrot, emite un decreto concediendo “Patente de Corso”, a todo buque de su país y del extranjero que se dedique a perseguir la marina dominicana.

1874. El general Nepomuceno Núñez, toma la fortaleza San Luís, en Santiago, en cuya acción pierde la vida y sus hombres desocupan el fuerte pocas horas después.

1941. La orquesta Sinfónica de Santo Domingo se transforma en Orquesta Sinfónica Nacional, siendo su primer director el músico español Enrique Casals Chapí, con las funciones de realizar conciertos sinfónicos, conciertos de cámara, populares y educativos, etc..

1944. Es asesinado en La Habana el agente trujillista Alfonso L. Fors, quien fuera Jefe de la Policía Judicial del depuesto presidente Gerardo Machado, y contratado en la República Dominicana para la organizar de la Policía Secreta.

1956. El lanzador Juan Marichal, primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown, debuta en Ciudad Trujillo, en el estadio de la Universidad de Santo Domingo, vistiendo el uniforme de Manzanillo, derrotando 5-0 a los universitarios.

1961. Los líderes de la UCN, Viriato Fiallo y Luís Manuel Baquero se entrevistan con el Presidente Joaquín Balaguer para protestar por las agresiones de que habían sido objeto sus militantes y locales, por parte de policías, militares y el grupo de ex agentes del SIM.

1965. Representantes del Gobierno Constitucionalista, continúan la reunión iniciada el día anterior con la Comisión Ad-Hoc de la OEA que negocia un alto el fuego.

1980. La península de Barahona es azotada por los vientos del huracán Allen, de categoría cinco, provocando grandes oleajes en la zona.

1993. Muere en Santo Domingo el decano de los locutores dominicano, Homero León Díaz, quien permaneció activo en la locución nacional durante más de 60 años.

1994. La Conferencia del Episcopado Dominicano considera que la solución a la crisis política surgida a raíz del fallo de la JCE requerirá de un clima de paz, ausencia de alborotos y violencia, para propiciar una reforma constitucional y convocar a nuevas elecciones.

2004. La Secretaría de Estado de Industria y Comercio adopta el texto del CAFTA, en lo sucesivo denominado CAFTA-RD, dando comienzo al proceso de asimilación del mismo por la legislación nacional.

2012. Fallece a la edad de 103 años en la Clínica Corazones Unidos el escritor y periodista petromacorisano Francisco Comarazamy, quien laboró en los diarios La Opinión, Diario de Macorís, El Mundo, La Nación, El Caribe y Listín Diario, del que fue director.

2015. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, reitera en un comunicado que no se retractará de sus críticas al plan migratorio del gobierno dominicano, añadiendo que no se arrepiente de su posición, por lo que no tiene que retractarse ni dar marcha atrás., como respuesta al emplazamiento al respecto del Cónsul General Eduardo Selman.

Internacionales:

1529. Es firmado el tratado de La Paz de Cambray o de las Damas, que pone fin a la guerra mantenida durante casi un año entre Carlos I de España y Francisco I de Francia.

1806. Desembarca en Tigre la expedición al mando de Santiago de Liniers, para intentar la reconquista de Buenos Aires, en manos de los ingleses.

1886. Es proclamada la Constitución política de Colombia, que se organiza como República Central Unitaria.

1895. Muere en Londres el pensador, economista político y revolucionario alemán, Friedrich Engels, fundador, junto con Karl Marx, del socialismo científico, conocido como comunismo.

1947. El presidente estadounidense Harry Truman dispone que el gobernador de Puerto Rico sea elegido por el pueblo puertorriqueño en vez del presidente de los Estados Unidos.

1958. El submarino atómico estadounidense "Nautilus" realiza el primer enlace de los océanos Pacífico y Atlántico pasando bajo la corteza helada del Polo Norte.

1960. Alto Volta (hoy Burkina Faso) se independiza de Francia.

1962. se inicia la “crisis de los misiles” de Cuba con el bloqueo estadounidense de la isla.

1963. Los ministros del Exterior de la Unión Soviética, Andrei Gromiko; Dean Rusk, de Estados Unidos, y lord Home, de Gran Bretaña, firman en Moscú el Convenio sobre el fin de las pruebas nucleares en la atmósfera, en el espacio y bajo el agua.

1965. Entra en vigor una nueva Constitución por la cual las islas Cook obtienen la autonomía, aunque sus habitantes conservan la ciudadanía neozelandesa y Nueva Zelanda seguirá siendo responsable de la defensa y política exterior de las islas.

1976. El Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry W. Shlaudeman, informa al secretario de estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, -en un informe de 14 páginas- sobre el Plan Cóndor y sus “operaciones de asesinatos”.

1994. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo al Mercosur.

- Cientos de residentes de La Habana protagonizan el mayor disturbio anti Castro desde la revolución.

1995. El secretario de Estado norteamericano, Warren Christopher, y su homólogo vietnamita, Nguyen Manh Cam, firman en Hanoi la normalización de relaciones entre ambos países después de 20 años.

2005. El Presidente ecuatoriano Alfredo Palacios afirma que su cargo está a disposición del pueblo, tras las protestas populares generadas por la renuncia del ministro de Economía, Rafael Correa, quien la atribuyó a presiones para impedir un acercamiento con Venezuela.

2010. En Chile, un derrumbe registrado en la mina San José, deja atrapados a 33 mineros a 720 metros de profundidad, los que son rescatados 70 días después sanos y salvos.

2011. Londres sufre uno de los disturbios más fuertes de las últimas décadas, cuando en varios puntos de la ciudad se presentan amotinamientos, exigiendo explicaciones y una investigación por la muerte de Mark Duggan, de 29 años, quién fue muerto a tiros por la policía el día anterior.

2013. Cuba pone en funcionamiento su primera central de energía solar fotovoltaica, dotada de 14,100 paneles de fabricación local, como alternativa para reducir su factura petrolera.

2014. El general estadounidense de la OTAN, Harold Greene, muere por disparos de un soldado afgano contra tropas internacionales y locales en Kabul, convirtiéndose en el militar de EEUU de más alto rango caído en Afganistán tras más de una década de guerra.

- Se comunica la aparición del nieto número 114 en la Argentina, resultando ser el nieto de la abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

- Tras 36 años de permanente búsqueda, Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, encuentra su nieto “Guido”, nacido en cautiverio durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

2015. La Guardia Costera de Estados Unidos revela la incautación semanas antes de 5.443 kilos de cocaína y la detención de cuatro personas en un barco semisumergible, al sur de México, siendo este el mayor decomiso de estas características de esta agencia.

- Un comentario hostil del presidente haitiano Michel Martelly hacia una mujer durante un acto de campaña desata un escándalo en su gobierno de coalición, por lo que el partido aliado Fusión de los Socialdemócratas Haitianos, retirara a tres funcionarios de su gobierno.

2018. El presidente de Haití, Jovenel Moise, designa al político y notario Jean Henry Ceant como su nuevo primer ministro, casi un mes después de la dimisión de Jack Guy Lafontant, tras las violentas protestas surgidas ante el anuncio de un alza en el precio del combustible.

- Policías colombianos detienen a un hombre sólo identificado como alias "Roberto", acusado de ser el presunto secuestrador de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio posteriormente asesinados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

2019. Un juez federal de Nueva York sentencia a 20 años de prisión a César Sayoc, de 57 años, tras declararse culpable de 65 cargos de enviar el pasado octubre, 16 paquetes bomba de fabricación casera a reconocidos demócratas como el expresidente de EE.UU. Barack Obama o la cadena de noticias CNN.

- El expresidente de EE.UU. Barack Obama reacciona en un comunicado a los recientes tiroteos en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que provocaron 22 y 9 muertos, urgiendo a los estadounidenses “rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquier líder que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentimientos racistas”.