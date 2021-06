Horóscopo de hoy 10 de junio de 2021

Reflotan los problemas con algún miembro de tu familia que creías olvidados en el pasado. Es posible que tú solo no puedas hacerles frente y tengas que pedir ayuda. Si es así, déjate aconsejar sin condiciones.

No rechaces una invitación que a priori te puede parecer aburrida; las sorpresas te perseguirán hoy y alguna podrá interesante. Debes controlar los gastos de forma más organizada para evitar errores del pasado; aprende a valorar el dinero en su justa medida.

Si quieres conservar la armonía con los tuyos, acepta un consejo: trata de ser un poco menos caprichoso, no seas inflexible, y acostúmbrate a ceder cuando las circunstancias así lo requieran. No te dejes cegar por esa tendencia a la intransigencia, o acabarás lamentándolo.

Atraviesas momentos delicados en todo lo relativo a la salud; se acumulan citas, pruebas y demás. No te pongas nervioso y sigue adelante con los chequeos, a la larga, lo agradecerás. Surge un cambio estratégico en el trabajo que puede favorecerte.

Tendrás que decidir si quieres una relación estable o simplemente una aventura de algunas semanas que te proporcione algo de diversión, pero la concentración del trabajo que tendrás hoy no te dejará pensar lo suficiente en ello.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre)

Día complicado. No te estreses: cuida tu sistema nervioso, relájate y trata de no agobiarte demasiado con el trabajo. Buen momento para hacer planes de futuro, pero no para tratar de ponerlos en marcha. Espera un poco: cada cosa a su tiempo.