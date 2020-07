Horóscopo de hoy 12 de julio de 2020

Tienes posibilidades de iniciar una relación amorosa que quizás (y sólo quizás) no sea la más recomendable para ti en estos momentos. Tiendes a darlo todo cuando de amor se trata, y en este caso es posible que la otra parte no esté dispuesta a entregar tanto.

El romanticismo y el erotismo cerrarán con broche de oro esta semana en la que has gozado de una relación de pareja sin sobresaltos. Puede que te plantees, si es que ya no estás en ello, un vínculo mucho más fuerte del que tienes ahora.

LEO (23 julio-22 agosto)

Puedes sentir agobio por un regalo que no esperabas y que no sabes cómo tomarte. Simplificar las cosas no es lo tuyo, pero intenta aceptarlo con naturalidad, y no le des importancia a algo que no la tiene.