Horóscopo de hoy 12 de octubre de 2020

Hoy debes tener cuidado con el automóvil, ya sabes que no por ir más deprisa se llega siempre antes. Tienes tiempo puedes aprender a conducir relajado y disfrutando del paisaje, sobre todo si llevas pasajeros.

La buena disposición de tu pareja, su buen humor y sus apetecibles planes podrán hacer que pongas en primer plano tu vida personal. Te darás cuenta de que unas horas de relajo no te precipitan al fracaso en lo profesional.

Tu familia afronta momentos difíciles debido a una situación complicada de los mayores. Las mujeres Cáncer son las que van a ponerse al frente para sacarlos adelante. No por estar más ocupado emocionalmente dejes de hacer el ejercicio que te habías propuesto.

Hoy puede ser un día agotador si no te lo tomas con calma. Todos lo de tu entorno quieren algo de ti y no vas a tener tiempo para satisfacerlos. Debes tomarte tiempo para ti mismo y cuidarte esos dolores de cabeza.

Esperarás y esperarás a que pase algo que te va a condicionar el resto de la semana. Hoy probablemente no tendrás la respuesta, así que procura no agobiarte y dedicar el día a otras cosas que tengas que hacer.

Te mostrarás superficial ante los desconocidos, pero en el fondo detestas la hipocresía y en la intimidad eres muy sensible, romántico y sensual. La imaginación puede proporcionarte buenos momentos en el terreno de las relaciones íntimas.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

No busques en los demás las cualidades que te faltan a ti; puede que esto te traiga más disgustos que felicidad. Si piensas que no estás a la altura de alguien, simplemente intenta ponerte a su nivel, y no trates de que nadie medie por ti.