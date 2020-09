Horóscopo de hoy 12 de septiembre de 2020

Hoy podrías ser víctima de un flechazo amoroso que no tiene buena pinta. El principio puede ser intenso y apasionado, pero poco a poco irá desintegrándose hasta quedar en puro interés sexual, algo que no buscas de una manera definitiva.

Aunque tu economía pasa por buenos momentos, debes cuidar al máximo los gastos porque se avecinan compras de inicio de temporada. No tendrás tiempo libre si sigues dejando todo para después. Es un buen día para despejarte la mesa.

Día favorable para la extroversión, las relaciones con los amigos y cierta liberación económica. También debes dejar algo de tiempo para la introspección y el análisis de lo que llevas dentro, si no, toda esa expresividad caerá por su propio peso.

Es el momento del ahorro, aunque te vaya bien de dinero últimamente, deberías hacer alguna reserva para no agobiarte como siempre con los gastos inesperados del automóvil o la casa. Disfruta de la naturaleza.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Buenos augurios laborales; recibirás las noticias y los cambios que esperabas y notarás sus efectos de inmediato. En lo sentimental, deberás evaluar los pros y los contras de una decisión que has tomado. Seguro que no te has equivocado.