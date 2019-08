Horóscopo de hoy 13 de agosto de 2019

Esperarás y esperarás a que pase algo que te va a condicionar el resto de la semana. Hoy probablemente no tendrás la respuesta, así que procura no agobiarte y dedicar el día a otras cosas que tengas que hacer.

Asistirás a una reunión de amigos en la que coincidirás con personas a las que hace tiempo que no ves y significó algo en tu vida. La persona amada te apoyará en un asunto profesional que te trae de cabeza.

Las cosas no son siempre blancas o negras, también existen los tonos grises, y eso es precisamente la sensación que tendrás respecto a una persona que parece haberte defraudado, aunque no podrás evitar cierta simpatía hacia ella.

Vigila el sobrepeso porque acabará por afectar a tu vida diaria, especialmente vacaciones; querrás estar a altura de los demás en algunos aspectos y tal vez no lo consigas.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero)

El reencuentro con gente que no veías desde hace meses será la tónica general en estos días, aunque no siempre de forma agradable, porque algunos de ellos habrán cambiado y no será para bien.