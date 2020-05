Horóscopo de hoy 13 de mayo de 2020

Te las verás y te las desearás para lograr el imprescindible equilibrio entre tus relaciones sociales, tus obligaciones profesionales y tu pareja. No malgastes el tiempo, y trata de no desatender a la persona con la que compartes tu vida.

Retomarás el contacto con alguien a quien un día apreciaste mucho. Lo has dejado pasar demasiado tiempo apelando a excusas circunstanciales, pero sabes que esa persona te recibirá con los brazos abiertos, porque la pelota está en tu tejado.

Por muy bien que pretendas llevar el día, parece que alguien a tu alrededor te quiere ver enfadado y no va a parar hasta conseguirlo. Al menos no caigas en provocaciones estúpidas y lleva tu mente a los planes para tus momentos de ocio.

Mucho cuidado con lo que entra hoy por tu boca a la hora de comer. Molestias gastrointestinales acechan si por motivos inesperados tenéis que viajar o comer en lugares que no sean conocidos o recomendados.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre

Recuerda que nunca está de más la organización y la planificación para no olvidar ciertos compromisos que no quieres perderte y que se pueden pasar por no acordarte en su momento.