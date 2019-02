Horóscopo de hoy 14 de febrero de 2019

Los errores de cálculo, los prejuicios o los malos entendidos podrían hacerte pasar algún mal rato en tu ámbito de actividad diaria. Por tanto, procura ser prudente y diplomático en esta jornada, y no opines tajantemente sobre nada que no te obligue.

El buen humor y las ganas de hacer planes para tus momentos libres presidirán tu jornada de hoy. A pesar de que no te guste mucho su uso, el teléfono te será fundamental para ponerte en contacto con las personas que verdaderamente te apetece ver.

Los tiempos se presentan difíciles en el terreno profesional, aunque no debes desistir y sacar más fuerzas para luchar. Puedes recibir un legado familiar, que te dará un pequeño respiro de alivio. En el amor se impone un periodo de relajación.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

El amor no va a ser uno de tus fuertes, sobre todo porque tu imagen no estará hoy demasiado cuidada. El cansando se reflejará en tu rostro y por mucho que trates de esconderlo, no evitarás esas señales de decaimiento que dejan claro tu estado.