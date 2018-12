Horóscopo de hoy 17 de diciembre de 2018

Las sorpresas llegan hoy desde el punto de vista de los compañeros de trabajo o estudios, que proponen a los Aries actividades con las que no contaban de cara a un tiempo de ocio cercano.

No tengas miedo en fiarte de tus instintos, o, aunque suene cursi, sigue lo que te dicte el corazón si tienes que decir algo que consideras relevante a alguien de tu entorno. Estarás inspirado, intuitivo; serás capaz de aprovechar las oportunidades que te ofrezca cada momento.

En estos días de ocio, los excesos con la comida y la bebida te pueden aguar la fiesta, incluso con alguna visita al médico. No deberías enfocar tu ocio solamente en los placeres de la buena mesa, hay otras muchas opciones que debes explorar.

Hoy, tu vida íntima estará más activa de lo normal debido al influjo positivo de Venus, el planeta del amor. Así que, en el terreno amatorio, rebosarás energía e iniciativa y estarás bien siempre que no arrastres cansancio del fin de semana.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero)

Errar es humano, pero, por favor, no tropieces dos veces con la misma piedra. Los fallos enseñan a vivir, pero recrearse en ellos no aporta ningún beneficio. Y, de una vez por todas, deja de hacerte promesas y pasa a la acción. No atrases tu felicidad.