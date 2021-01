Horóscopo de hoy 17 de enero de 2021

Atraviesas momentos turbios en tu relación de pareja que conviene empieces a superar. Quizás necesites aislarte para poner en orden tus ideas y poder llegar a tomar una decisión que aclare la situación. No abrigues malos pensamientos; despeja tu mente.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio)

Tendrás tendencia a pensar que hay que aprovechar los buenos momentos y el dinero va a volar de tus manos. No te encuentras en un momento apretado en ese sentido, así que no debes darle importancia. Buen momento para conocer a gente nueva en sitios a los que no acudes en otras circunstancias.